Santa Ragione presenta HORSES, un'avventura surreale per PC

Santa Ragione ha presentato HORSES, un’avventura dal taglio cinematografico per PC scritta e diretta da Andrea Lucco Borlera.









Ambientato in un allevamento di cavalli, questo atipico horror surreale metterà il giocatore nei panni di un lavoratore estivo responsabile di prendersi cura della fattoria e degli animali. Ogni giorno sarà possibile esplorare l’allevamento, svolgere lavori come tagliare la legna o raccogliere gli ortaggi, e scoprire i misteri che si nascondono dietro la facciata di una tranquilla fattoria di campagna.

In HORSES le sezioni di gameplay saranno accompagnate da brevi e inquietanti sequenze in live-action che accompagneranno l’utente nel corso di tutti i quattrordici giorni di gioco. “Sebbene i contenuti di HORSES possano certamente essere inquietanti e intensi, questi non sono inclusi per shockare il giocatore, ma per approfondire il contemporaneo,” spiega il director Andrea Lucco Borlera. “Il peso del trauma familiare e dei valori puritani, le dinamiche dei regimi totalitari, i demoni della mascolinità fragile e l’etica della responsabilità personale nelle strutture di potere consolidate sono alcuni dei temi sui quali violenza rappresentata in HORSES punta a far riflettere.”

HORSES sarà disponibile su PC e altre piattaforme da annunciare nel corso del 2024. Santa Ragione fa inoltre sapere che prossimamente verrà pubblicata una demo pubblica per provare in prima persona il videogioco.