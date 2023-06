High On Life: annunciato il DLC High On Knife

Squanch Games e Microsoft hanno presentato High On Knife, la prima espansione di High On Life che vedrà la luce prossimamente su PC e sulle console della famiglia Xbox. L’annuncio è stato accompagnato da un trailer.









High On Knife sarà molto più splatter del videogioco originale, perlomeno questo traspare dal breve teaser trailer presente qui in alto. Il DLC includerà non soltanto un potenziamento che aumenta a dismisura la violenza di Knifey, ma anche due nuove armi: Harper, un ex pistola militare che proverà a fare i conti con il suo passato, e BALL, un’arma-flipper che non vede l’ora di provocare il caos sul campo di battaglia.

Nessuna notizia, per, ora circa una finesta di uscita. Ricordiamo che High On Life è disponibile su PC, Xbox One e Series X|S. È inoltre presente nel catalogo del servizio Xbox Game Pass.