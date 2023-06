PlayStation Plus: in arrivo lo streaming dei giochi PS5

A margine dell’annuncio dei giochi di giugno in arrivo nel catalogo del PlayStation Plus, Sony ha fatto sapere che prossimamente sarà disponibile lo streaming dei videogiochi per PS5, ma solo per gli abbonati al taglio Premium del servizio.

La compagnia spiega che sta effettuando tutti i test del caso sui giochi per PS5 supportati. Saranno compresi non solo i titoli del catalogo PlayStation Plus, ma anche alcuni giochi digitali posseduti dagli utenti. Al lancio di questa feature, di cui ancora non è stata definita la data, lo streaming via cloud dei giochi per PS5 sarà disponibile direttamente sulla console ammiraglia di Sony.

“Riteniamo che sia importante che i membri Premium possano godersi più giochi possibile attraverso lo streaming via cloud,” si legge nel comunicato. “Con il proseguire delle uscite di giochi sulla console PS5, non vediamo l’ora di aggiungere la possibilità di streaming via cloud per i titoli PS5 oltre che per i titoli PS3, PS4 e classici per cui lo streaming è già possibile per i membri Premium.”