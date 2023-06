People Can Fly e Microsoft insieme per un nuovo videogioco

Attraverso un documento ufficiale, People Can Fly ha annunciato una partnership con Microsoft che porterà alla pubblicazione di un nuovo videogioco.

La compagnia polacca fa sapere che il nome in codice è Project Maverick e che il budget di questa produzione si aggira tra i 30 e i 50 milioni di dollari, dunque stiamo parlando di un vero e proprio tripla A. Viene inoltre reso noto che il progetto si basa su una proprietà intellettuale di Xbox.

Non è la prima volta che People Can Fly collabora con Microsoft, d’altronde lo studio europeo ha già firmato lo sviluppo di Gears of War: Judgment. Non sappiamo quale sia l’IP oggetto della partnership, ma un ritorno su Gears of War non ci stupirebbe affatto. Staremo a vedere.