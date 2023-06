Microsoft ha smesso di sviluppare giochi per Xbox One

Gli studi interni controllati da Microsoft hanno smesso di sviluppare nuovi videogiochi per Xbox One, è quanto dichiarato da Matt Booty in una recente intervista pubblicata sulle colonne di Axios.

Il responsabile della scuderia della Casa di Redmond ha spiegato che tutti gli studi interni sono al lavoro su progetti che arriveranno soltanto su PC e Xbox Series X|S, con un’unica eccezione: il supporto ai titoli già disponibili su Xbox One, come Minecraft o Sea of Thieves. Questi continueranno a ricevere nuovi contenuti nel prossimo futuro, ma non verranno più pubblicati videogiochi inediti sulla precedente console di Microsoft, in riferimento ai soli studi interni.

Matt Booty ci tiene a precisare, comunque, che i possessori di Xbox One non verranno lasciati indietro: i videogiochi per Xbox Series X|S rimarranno giocabili sulla console più vecchia tramite cloud streaming grazie ai benefici del servizio Xbox Game Pass.