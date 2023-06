Outriders non ha ancora coperto i costi di sviluppo, certificato il flop

Uscito due anni fa su PC e console, Outriders non ha ancora coperto i costi di sviluppo e pubblicazione, confermandosi così come un clamoroso flop commerciale.

Ne ha dato notizia direttamente lo sviluppatore People Can Fly, il quale durante la presentazione dell’ultimo report per gli investitori ha fatto sapere che “non ha ricevuto royalties dal publisher [Square Enix ndr] per il periodo fino al 31 marzo 2023, il che significa che i ricavi delle vendite di Outriders sono stati insufficienti a coprire i costi e le spese sostenute dal publisher per sviluppare, distribuire e promuovere il titolo.”

Il contratto siglato da People Can Fly e Square Enix prevede infatti che quest’ultima corrisponda una percentuale delle vendite alla prima solamente dopo aver coperto tutti i costi sostenuti, tuttavia a questo punto è molto difficile che ciò accada. Dopo due anni dal lancio del gioco base e la pubblicazione dell’espansione Worldslayr, Outriders si è dimostrato un importante insuccesso commerciale. Speriamo che allo studio polacco vada meglio con l’accordo firmato con Microsoft.