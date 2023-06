Starfield: rivelati i tratti per la creazione del personaggio

Starfield, l’iconico videogioco Bethesda in uscita in esclusiva su Xbox e al day one su Xbox GamePass, ha infiammato il palcoscenico dell’evento guidato da Todd Howard in maniera del tutto inaspettata. Oltre ad aver compreso meglio cosa potrebbe offrire in futuro, l’azienda di Rockville ha rilasciato una notevole e interessante guida dedicata al personaggio che parla in modo particolareggiata della sua costruzione. Nonostante non sia chiaramente l’intera scala dedicata all’editing, Bethesda ha pubblicato comunque ben sedici tratti, alcuni dei quali dai nomi pittoreschi e pure divertenti. Molti potrebbero far ridere, altri già far sognare il giocatore appassionato e chiunque non possa fare altro che meravigliarsi e apprezzarlo.

DNA Alieno.

Casa dei sogni.

Empatico.

Estroverso.

Colono del Collettivo Freestar.

Eroe adorato.

Introverso.

Roba da ragazzi : invia automaticamente il 2% dei propri crediti a casa ogni settimana).

: invia automaticamente il 2% dei propri crediti a casa ogni settimana). Ratto delle strade di Neon: ottiene l’accesso a opzioni di dialogo speciali e migliori ricompense da alcune missioni su Neon (la taglia da parte di altre fazioni aumenta notevolmente).

ottiene l’accesso a opzioni di dialogo speciali e migliori ricompense da alcune missioni su Neon (la taglia da parte di altre fazioni aumenta notevolmente). Redivivo Illuminato : ottiene l’accesso a un forziere speciale pieno di oggetti nella Casa degli Illuminati a Nuova Atlantide, ma perde l’accesso al forziere del Sanctum Universum di Starfield.

: ottiene l’accesso a un forziere speciale pieno di oggetti nella Casa degli Illuminati a Nuova Atlantide, ma perde l’accesso al forziere del Sanctum Universum di Starfield. Redivivo Universale: ottiene l’accesso a uno scrigno speciale pieno di oggetti nel Sanctum Universum a Nuova Atlantide, ma perde l’accesso allo scrigno della Casa degli Illuminati.

ottiene l’accesso a uno scrigno speciale pieno di oggetti nel Sanctum Universum a Nuova Atlantide, ma perde l’accesso allo scrigno della Casa degli Illuminati. Abbraccio del Serpente : è cresciuto adorando il Grande Serpente; il salto gravitazionale fornisce un aumento temporaneo alla salute e alla resistenza, ma la salute e la resistenza si riducono se non continua a saltare regolarmente.

: è cresciuto adorando il Grande Serpente; il salto gravitazionale fornisce un aumento temporaneo alla salute e alla resistenza, ma la salute e la resistenza si riducono se non continua a saltare regolarmente. Cosmonauta.

Caposquadra.

Terra Firma.

Nativo delle Colonie Unite.

Eroe indesiderato.



Per qualunque informazione al riguardo, questo è il link dedicato. Starfield potrebbe assolutamente rappresentare un’opera degna di nota tutta da scoprire, nonché il videogioco che potrebbe contendersi il premio come gioco dell’anno con The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom.