Final Fantasy XVI riceverà una patch al day one

Square Enix ha confermato che Final Fantasy XVI riceverà una patch al day per risolvere, tra le altre criticità, un bug critico che rischia di impedire il proseguimento e dunque il completamento dell’avventura.

Stando a quanto riportato da Gematsu, l’aggiornamento peserà circa 300 MB e verrà pubblicato domani, in concomitanza con l’avvio dei pre-load per chiunque abbia acquistato la versione digitale del JRPG. L’update risolve un flag di controllo che impedisce il completamento del gioco in determinate condizioni, mentre migliora la stabilità del software riducendo i crash inaspettati, ottimizza le performance e risolve alcuni problemi di lieve entità riguardanti il testo.

Ricordiamo che Final Fantasy XVI sarà disponibile solo su PS5 dal 22 giugno, tuttavia prossimamente uscirà anche su PC.