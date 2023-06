Star Trek: Infinite si mostra in un primo video di gameplay

In occasione del Picard Day che si è tenuto lo scorso 16 giugno, Paradox Interactive e Nimble Giant Entertainment hanno pubblicato il primo trailer di gameplay di Star Trek: Infinite, nuovo grand strategy ispirato al celebre franchise televisivo e cinematografico.









Come da tradizioni per questo tipo di videogiochi, anche Star Trek: Infinite sarà caratterizzato da un tipo di narrazione emergente e da un gameplay in tempo reale che permette di esplorare i quadranti Alfa e Beta della galassia, incontrare civiltà aliene, gestire le colonie, costruire stazioni spaziali e vascelli stellari, gestire la diplomazia con le altre potenze e, come ultima spiaggia, partecipare a battaglie spaziali su vasca scala.

Ricordiamo che in Star Trek: Infinite si può prendere il controllo della Federazione dei Pianeti Uniti, dell’Impero Stellare Romulano, dell’Unione Cardassiana e dell’Impero Klingon. Ognuna di queste superpotenze galattiche potrà contare su uno stile di gioco differente che rispecchierà le caratteristiche delle rispettive fazioni.

Star Trek: Infinite uscirà il prossimo autunno su PC.