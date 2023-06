Lies of P: annunciata una mutua collaborazione con Wo Long

Neowiz e Koei Tecmo hanno annunciato una mutua collaborazione che si concretizzerà in nuovi contenuti per Lies of P e per Wo Long: Fallen Dynasty.

La notizia è stata diffusa tramite il sito ufficiale di Team Ninja, lo studio giapponese autore di Wo Long: Fallen Dynasty, tuttavia non sono stati svelati ulteriori dettagli. Possiamo immaginare che la collaborazione porterà armi, armature oppure oggetti ispirati a Lies of P in Wo Long, e viceversa.

In ogni caso, ricordiamo che Lies of P uscirà su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S il 19 settembre, mentre l’action di Team Ninja è già disponibile da tempo sulle medesime piattaforme.