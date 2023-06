Crash Team Rumble è disponibile da oggi su PlayStation e Xbox

Activision e Toys for Bob annunciano la disponibilità di Crash Team Rumble su console PlayStation e Xbox.









In Crash Team Rumble due squadre si scontrano per raccogliere quanti più frutti Wumpa possibile impersonando gli eroi e i cattivi della celebre saga di Crash Bandicoot. I personaggi disponibili al lancio includono Crash Bandicoot, Coco, Tawna, Dingodile, Neo Cortex, N. Tropy, N. Brio, e Catbat.

“Siamo davvero entusiasti di sapere che i fan di Crash potranno sperimentare tutto ciò che Crash Team Rumble ha da offrire“, ha dichiarato Paul Yan, Co-Studio Head di Toys for Bob. “Questa nuova svolta su Crash Bandicoot è stato un vero gesto di amore per tutti noi, e non vediamo l’ora di condividere tutte le prossime sorprese che abbiamo in serbo per i fan di Crash.”

Crash Team Rumble è disponibile su PS4, PS5, Xbox One e Series X|S al prezzo di € 29,99 per la Standard Edition, e di € 39,99 per la Deluxe Edition. La prima include il gioco completo, ulteriori contenuti stagionali post-lancio, modalità a tempo limitato e il Pass Premium Battle Stagione 1. La Deluxe, invece, contiene tutti i contenuti della Standard più 25 Premium Battle Pass Tiers sbloccati istantaneamente durante la Stagione 1, il Season 2 Premium Battle Pass, e il “Proto Pack” digitale che include una serie di opzioni di personalizzazione per ogni eroe e cattivo al lancio e altri oggetti.