Steam dà il via alla nuova edizione del Next Fest

È partita da qualche ora la nuova edizione dello Steam Next Fest, la consueta manifestazione virtuale che la piattaforma digitale di Valve dedica ai videogiochi in uscita.

Come sempre, anche questa volta è possibile assistere a trasmissioni in diretta degli sviluppatori e scaricare centinaia di demo gratuite per toccare con mano la bontà dei titoli in arrivo.

Partita nella serata di ieri, la kermesse digitale si protrarrà fino al 26 giugno. Per maggiori informazioni e per consultare l’elenco dei videogiochi in prova vi invitiamo a consultare la pagina del Next Fest su Steam.