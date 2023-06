Metaphor: ReFantazio: in arrivo su PlayStation 4, PlayStation 5 e Steam nel 2024

Oltre che su Xbox Series X|S e PC, Mataphor: ReFantazio, la nuova opera sviluppata da ATLUS, sbarcherà anche su PlayStation 4, PlayStation 5 e Steam nel 2024. L’annuncio arriva da una celebrazione in Giappone nel pieno di un evento dedicato, con alcune spiegazioni relative al supporto riguardo al titolo anche per il prossimo futuro. Annunciato durante l’Xbox Showcase nel corso degli eventi estivi dedicati alla Summer Game Fest, Metaphor: ReFantazio ha sin da subito attirato le attenzioni degli appassionati di Persona 5 e delle produzioni dello studio nipponico. C’è certamente ancora molto da scoprire a riguardo, ma di sicuro ci sono ottime notizie.









Quella certamente inaspettata riguarda la partecipazione di Katsura Hashino, il character designer Shigenori Soejima e il compositore Shoji Meguro che hanno partecipato a una lunga e densa spiegazione del trailer in tutte le sue caratteristiche e sfumature. Interessante, coinvolgente e potenzialmente ottimo, Metaphor: ReFantazio si propone ben più come la classica produzione ATLUS alla stregua di Catherine: Full Body o altre produzioni simili, mirata esclusivamente a proporsi in modo decisivo a un vasto pubblico e non solamente agli appassionati dei classici JRPG più esaltanti in circolazione. Ciò che certamente rimane interessante, oltre che particolarmente curioso, è le tematiche che la produzione potrebbe trattare al suo interno, già chiare nel trailer di presentazione proposto con l’introduzione dei tre protagonisti allo sviluppo di questo nuovo videogioco.

“Scrivi il tuo destino e supera la paura mentre esplori un mondo fantasy diverso da qualsiasi altro. Avvolto da un mistero inquietante, il regno è sull’orlo della rovina. Ora devi intraprendere un viaggio, superare ostacoli e stringere legami con gli amici.” Insomma, le premesse per creare qualcosa di unico e interessante non mancano affatto, specie dopo alcune degli argomenti toccati nel corso della videointervista ai vari sviluppatori della produzione. Non resta che attendere ulteriori sviluppi e capire cosa potrebbe essere integrato.