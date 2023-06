Galacticare: nuovo video di gameplay per il gestionale ospedaliero

L’etichetta CULT Games e gli sviluppatori di Brightrock Games hanno confezionato un nuovo trailer di gameplay di Galacticare, il gestionale ospedaliero fantascientifico in arrivo prossimamente su PC e console.









In Galacticare dovremo costruire e gestire un ospedale interstellare in cui il personale medico si troverà a curare le malattie più strampalate. Avremo anche modo di selezionare i nostri collaboratori tra uno scenario e l’altro, sviluppandone le competenze e conoscendo meglio le loro storie personali.

Non è tutto: gli sviluppatori hanno pubblicato una demo per PC scaricabile durante lo Steam Next Fest. Il dimostrativo sarà disponibile per il download fino al 26 giugno.

Galacticare uscirà entro la fine dell’anno su PC, PS5, Xbox One e Series X|S. Sarà inoltre disponibile al lancio nel catalogo del servizio Xbox Game Pass.