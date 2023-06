Batman: Arkham Trilogy in arrivo su Nintendo Switch

Sembra incredibile, ma è così: il Batman di Rocksteady, il più apprezzato e memorabile, approderà finalmente sulla console della Grande N il prossimo autunno 2023. Ci riferiamo a Batman Arkham Asylum, Batman Arkham City e Batman Arkham Knight, le principali iterazioni pubblicate da Warner Bros., che hanno ottenuto uno straordinario successo e un’accoglienza positiva di critica e pubblico. Nonostante la presenza della trilogia principale, ancora manca Batman Arkham Origins, il capitolo più interessante del pacchetto per comprendere al meglio la lotta tra Batman e Joker, e la nascita di una rivalità che non è solamente tale. Non mancheranno, inoltre, tutti i vari i DLC delle tre opere sviluppate in passato da Rocksteady, una buona notizia per chi ha trovato difficile lasciare Gotham City e non può fare a meno di ritornarci ogni tanto per vestire ancora una volta i panni del pipistrello più famoso della cultura pop. C’è da aggiungere, inoltre, che sarà interessante analizzare il porting dedicato a Nintendo Switch della trilogia, che potrebbe trovarsi a doversi adeguare ai compromessi hardware della console ibrida della casa di Kyoto. Non vediamo l’ora di scoprire cosa potrebbe effettivamente offrire in futuro questa nuova, grande e straordinario occasione per il pipistrello di Gotham. Un numero spropositato di cattivi, tante facce da battere e prendere a calci, un numero sconfinato di livelli e un manicomio da vivere che diventa città fino a essere parte integrante dell’intero ecosistema di Gotham City. Non resta che attendere la pubblicazione e vedere come si comporterà anche stavolta il miliardario più ricco al mondo.

