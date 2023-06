Mario + Rabbids Sparks of Hope: The Last Spark Hunter è disponibile da oggi

Mario + Rabbids Sparks of Hope, la nuova iterazione di Ubisoft Milano, ha pubblicato quest’oggi Mario + Rabbids Sparks of Hope: The Last Spark Hunter, il primo DLC di una lunga serie che promette ulteriori ore di divertimento e risate assieme a Mario e ai simpatici rabbids.









Ambientato in un pianeta musicale con zone da esplorare e tanti contenuti aggiuntivi da scoprire, The Last Spark Hunter aggiunge dei contenuti ulteriori e tante altre ore di sano coinvolgimento. Dopo il successo di Mario + Rabbids: Sparks of Hope e l’acclamazione del pubblico e della critica, Ubisoft Milano si è da subito mossa per proporre ulteriori contenuti che potessero aumentare le ore di gioco. Stando alle parole dello studio di sviluppo: “Dopo il primo DLC, The Tower of Doooom, Mario + Rabbids Sparks of Hope continua il suo viaggio attraverso avventure epiche con questo secondo DLC The Last Spark Hunter.

Mentre si avvicinano alla Fortezza di Cursa, Mario e i suoi amici rilevano un’anomalia nei Giardini della Melodia, un pianeta incantevole dove le piante producono una musica ipnotica. Sospettando una nuova invasione di Darkmess, gli Eroi cambiano rotta, solo per ritrovarsi intrappolati su un pianeta silenzioso. Nuove sfide attendono i nostri eroi sotto forma di Kanya, Ultima Cacciatrice di Scintille, che non si fermerà davanti a nulla per realizzare i suoi piani nefasti e ha già creato la sua terribile arma: il Mecha Re Bob-Omba”. Inoltre, è possibile provare la demo di Mario + Rabbids: Sparks of Hope dall’eShop di Nintendo a partire da oggi.