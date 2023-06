Detective Pikachu: Il Ritorno in uscita a ottobre su Switch

Nintendo ha presentato Detective Pikachu: Il Ritorno, una nuova avventura investigativa in uscita su Switch tra pochi mesi.









Di seguito riportiamo la sinossi ufficiale: “Unisci le forze con un rude e sfrontato (ma sorprendentemente adorabile) Pikachu che ama il caffè e si autodefinisce ‘un grande detective’ per risolvere una moltitudine di misteri a Ryme City. Con l’aiuto di tanti altri Pokémon, Tim Goodman e il suo loquace compagno Pikachu collaborano per fare luce su una serie di strani eventi in questa cinematica [sic] avventura.”

Detective Pikachu: Il Ritorno vedrà la luce su Switch il prossimo 6 ottobre.