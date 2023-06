Star Ocean: The Second Story R è ufficiale, ecco i primi dettagli

La notizia era già nell’aria da qualche giorno, da quando la stessa Square Enix si lasciò sfuggire il logo del gioco, ma ora abbiamo l’ufficialità: la compagnia giapponese ha presentato Star Ocean: The Second Story R, remake in 2.5D del JRPG pubblicato sulla prima console PlayStation.









Con un nuovo stile grafico che combina ambienti in 3D con personaggi 2D realizzati in pixel art, Star Ocean: The Second Story R punta a offrire un’esperienza di gioco a metà strada tra il classico e il moderno. In questo remake ritroveremo alcuni degli elementi più caratteristici della versione originale al fianco di alcune novità, tra cui i combattimenti in tempo reale, le dinamiche di battaglia strategiche e i progressi del gruppo personalizzabili tramite un’ampia scelta di abilità, tra cui Cucina, Arte, Metallurgia e molto altro. Sono stati anche aggiunti 3 nuovi livelli di difficoltà, “TERRA” per un’avventura rilassante, “GALASSIA” per una sfida appagante o “UNIVERSO” per mettere davvero alla prova le proprie capacità.

Il gioco narra le vicende di Claude, un ufficiale della Federazione che viene trasportato fortuitamente su un pianeta mistico. Mentre è alla ricerca di un modo per tornare a casa, Claude incontra Rena, una ragazza che lo coinvolge in una missione per salvare la sua gente, come raccontato da un’antica profezia.

Star Ocean: The Second Story R uscirà il 2 novembre su PC, PS4, PS5 e Nintendo Switch.