Bud Spencer & and Terence Hill: Slaps and Beans 2, sviluppato da Trinity Team, è il prosieguo del picchiaduro a scorrimento di successo che ha ottenuto l’approvazione della critica e del pubblico. Accolto positivamente, l’opera è una dichiarata lettera d’amore ai film dell’iconico duo italiano più famoso della cultura pop, ancora oggi ricordato e apprezzato per le sue battute e per i caratteristici spaghetti ancora oggi immortali. Se il precedente capitolo è riuscito a sorprendere e a coinvolgere gli appassionati, è stato per merito del contesto proposto al suo interno, davvero ottimo e magistrale.









Con Bud Spencer & and Terence Hill: Slaps and Beans 2, inoltre, il team italiano non sembra affatto voler tradire le aspettative e potrebbe infatti proporre un’esperienza ancora più curata rispetto alla precedente iterazione, inserendo personaggi e situazioni e altrettante vicende che potrebbero far luccicare gli occhi a chi è cresciuto con questo memorabile duo, famoso per le scazzottate, gli insegnamenti e le tante risate che hanno delineato le loro leggende. La demo di Bud Spencer & and Terence Hill: Slaps and Beans 2, infatti, è l’occasione migliore per conoscere più da vicino cosa intende proporre Trinity Team nell’immediato futuro.

Anche se la demo, stando ai giocatori, dura pochissimo, si ha comunque un’idea di cosa potrebbe parlare e in che modo raccontare le avventure di Bud Spencer e Terence Hill, stavolta costretti a dover lasciare da parte una pentola piena di fagioli e menare le mani in Africa, preparandosi a dovere per l’occasione. In occasione dello Steam Next Fest, infatti, non poteva mancare affatto una partecipazione di Trinity Team all’evento, specie dopo la brillante campagna su Kickstarter che è andata ben dritta all’obiettivo. Non resta che scoprire altro e molto di più con l’imminente uscita, ormai fissata a Settembre.