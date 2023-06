Diablo IV: ecco il dietro le quinte del video musicale

Diablo IV, la nuova iterazione di Blizzard Entertainment, è ormai un successo straordinario giocato ovunque tanto da dare assuefazione grazie ai suoi livelli produttivi altissimi fra qualità e quantità di contenuti. A distanza ormai di qualche giorno dalla pubblicazione ufficiale, trailer dedicati al mondo di gioco hanno spiegato ulteriormente il mito di Lilith e la sua potenza. La cattiva del quarto capitolo del franchise, infatti, è la protagonista assoluta di una brillante campagna di marketing che sta dando sempre più i suoi frutti, dimostrando quanto Blizzard ci abbia lavorato a lungo. La sua furia, unita a crudeltà assoluta, sta accompagnando tanti giocatori all’interno di Sanctuarium, in un’avventura lunga e consistente. Il video musicale “Diablo IV Anthem”, infatti, ha mostrato la cura rivolta da parte del team verso la sua nuova cattiva, dedicandole una canzone cantata proprio da Halsey e SUGA dei BTS, che ha strabiliato tutti raggiungendo gli appassionati e ottenendo moltissime condivisioni in giro per i social media. Stando alle parole del team, Diablo IV è il gioco di Blizzard Entertainment venduto più velocemente di tutti i tempi, con il più alto numero di unità vendute prima del lancio sia su console che su PC. In soli quattro giorni di accesso anticipato, i giocatori hanno goduto dell’ultimo capitolo dell’iconico gioco per oltre 93 milioni di ore, ovvero oltre 10.000 anni.

