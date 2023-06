Guerrila Games omaggia Lance Reddick

Guerrila Games, forte del successo di Horizon Forbidden West, ha omaggiato Lance Reddick, l’attore scomparso che ha dato vita a Sylens, attraverso un memoriale con l’ultimo aggiornamento dedicato. Si tratta di un memoriale come ce ne sono tanti all’interno del panorama, con la sola differenza che il team statunitense non ha perso occasione di salutare definitivamente una delle face più iconiche di entrambe le iterazioni della serie. Per via del rapporto personale e lavorativo, Lance Reddick è stato un esempio di grande professionalità in entrambi i videogiochi della serie. Da adesso, infatti, è disponibile l’aggiornamento che aggiunge questo prezioso contenuto. Si tratta di un omaggio realizzato a un grande attore e un amico incomparabile per l’intero team di sviluppo che ha dato vita alla leggenda di Aloy e al magnifico mondo di Horizon. Considerato uno degli attori e dei personaggi più importanti all’interno del franchise, la mancanza di Sylens potrebbe in effetti farsi sentire parecchio, specie dopo la conclusione del secondo capitolo che Guerrila Games ha saputo trattare in modo magistrale, intelligente e impattante, riuscendo a confezionare una produzione assolutamente degna di nota e apprezzata particolarmente dalla critica e da un vasto, vastissimo pubblico che ha sempre adorato le vicende raccontate all’interno della produzione.

