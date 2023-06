I Puffi 2 - Il prigioniero della Pietra Verde, ecco la data di uscita

Microids e IMPS hanno annunciato la data di uscita de I Puffi 2 – Il prigioniero della Pietra Verde, un nuovo platform adventure tridimensionale sviluppato da OSome Studio dedicato proprio alle creature blu nate dalla mente del fumettista Peyo.









Questa nuova avventura inizia quando Puffo Inventore crea un marchingegno rivoluzionario: il PuffoMix. Peccato che per completare l’invenzione manchi un ingrediente fondamentale, la Pietra Verde, che si trova nelle avide grinfie di Gargamella. Durante la missione per recuperare il prezioso artefatto, però, un fatale passo falso fa esplodere la Pietra e i suoi frammenti si spargono per tutta la Terra Maledetta.

Oltre a liberare in natura i suoi incredibili poteri di copiare e decomporre la materia, la Pietra Verde ha liberato il malvagio Stolas, un nuovo nemico intenzionato a creare un regno di terrore. Una squadra di quattro Puffi deve quindi partire all’avventura per salvare la Terra Maledetta. Ben equipaggiati, i Puffi possono contare sul PuffoMix e su un alleato inaspettato: Gargamella in persona.

I Puffi 2 – Il prigioniero della Pietra Verde uscirà il 2 novembre 2023 su PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Nintendo Switch.