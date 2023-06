Scavengers Studio licenzia più di metà del personale

Scavengers Studio, il team canadese che ha dato i natali all’ottimo SEASON: A Letter to the Future, ha licenziato più di metà dei suoi dipendenti.

Lo scopriamo grazie a Mathieu Sauve Leroux, un 3D Artist che su LinkedIn ha scritto di essere stato mandato a casa assieme a molti dei suoi colleghi. L’artista si è detto grato di aver partecipato allo sviluppo di questo gioco negli ultimi quattro anni. Mathieu Sauve Leroux ha voluto ringraziare anche il management dello studio, evidentemente costretto a tagliare il personale per sopravvivere.

Secondo quanto segnalato dal giornalist Gauthier “Gautoz” Andres su Twitter, la causa dei licenziamenti sarebbe da ricercare nel flop commerciale di SEASON: A Letter to the Future, il quale avrebbe venduto meno di 60 mila copie, una cifra davvero irrisoria che non ha permesso a Scavenders Studio di rientrare nei costi di sviluppo.