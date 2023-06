Forza Horizon 1 e 2 diranno addio ai servizi online

Turn 10 Studios e Microsoft hanno annunciato che presto staccheranno la spina ai server dei primi due Forza Horizon. I videogiochi di corse automobilistiche sviluppati da Playground Games diranno addio a tutte le funzionalità online.

Tramite un messaggio pubblicato sul sito ufficiale, le compagnie fanno sapere che i server chiuderanno i battenti il prossimo 22 agosto 2023. Ciò significa che da quella data in poi non sarà più possibile accedere al multiplayer online, scompariranno le classifiche, e i contenuti creati dagli utenti non potranno più essere scaricati. Il single player di entrambi i videogiochi non subirà modifiche.

Turn 10 precisa che la chiusura dei server non avrà alcun impatto sui successivi Forza Horizon (dal 3 in poi), che dunque potranno continuare a godere delle rispettive feature online.