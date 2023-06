Tower of Fantasy: aggiornamento Domain 9 Sector presto disponibile

Tower of Fantasy, l’alternativa a Genshin Impact, è arrivato da poco in Europa ma ha ottenuto rapidamente un successo straordinario, attirando proprio i giocatori appassionati della mitica opera sviluppata da MiHoYo, che ha ottenuto premi illustri negli ultimi anni. Tower of Fantasy, però, racchiude al suo interno una lore ancora più profonda e attenta ai dettagli, con implementazioni e un supporto ancora più preciso e denso, nonostante l’ispirazione inevitabile proprio con il videogioco di MiHoYo.









Domain 9 Sector è il nome in codice del nuovo aggiornamento di Tower of Fantasy, il terzo major update che aggiunge tanti nuovi contenuti e aggiunte interessanti nel suo pacchetto già ottimamente funzionante e appagante. “L’espansione, in arrivo il prossimo 27 giugno, permetterà ai Wanderer di scoprire i segreti del reame dimenticato durante l’esplorazione di una nuova mappa, mentre entreranno in contatto con due nuovi simulacri e affronteranno nuovi boss e sfide”, ha dichiarato il team. C’è pure molto altro al suo interno, che lo studio di sviluppo ha descritto in modo entusiastico: “Domain 9 ha quattro zone principali, ciascuna ispirata agli elementi di design dei Four Symbols, creature mitiche di un’antica cultura. All’interno della nuova mappa, i giocatori potranno toccare con mano la forza tecnologica del Domain 9 e cimentarsi per primi con molti nuovi enigmi e sfide di gioco nell’aggiornamento 3.0, ricco di novità. I giocatori potranno anche utilizzare nuove modalità di esplorazione, come gli Speedwalker per il viaggio in cielo e i nuovi incrociatori. Saranno introdotte nuove caratteristiche di gioco come il Nuovo Smart Servant System e il Nuovo Mentorship System, che aiuteranno i Wanderer nei combattimenti più difficili e permetteranno di reclutare mentori e apprendisti. I Wanderer potranno anche combattere contro un nuovo boss, Zhuyan, risvegliatosi accidentalmente nelle Black Jade Ruins”. Insomma, tanti contenuti interessanti che potrebbero aumentare le ore di gioco in modo progressivo.