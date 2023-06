Starfield: l'edizione fisica per Xbox includerà il disco di gioco

Nei giorni scorsi si sono avvicendate molte voci secondo cui l’edizione fisica di Starfield non avrebbe incluso il disco di gioco, offrendo nella confezione solamente un codice per il download dell’ultima fatica targata Bethesda.

Ebbene, la compagnia statunitense ha voluto smentire tali indiscrezioni confermando che l’edizione standard di Starfield potrà contare sulla presenza del disco, ma solo per quanto riguarda la versione per Xbox Series X. La versione PC della medesima edizione includerà il solo codice per il download.

Per quanto riguarda la Constellation Edition, invece, anche in questo caso sarà presente solamente il codice. Niente disco per chi acquista l’edizione da collezione.