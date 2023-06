Alan Wake 2: l'uscita digitale garantirà uno sviluppo più lungo

Volete sapere perché Alan Wake 2 sarà disponibile solo in formato digitale? Ebbene, intervenendo sulle colonne di Eurogamer, Sam Lake e Kyle Rowley di Remedy Entertainment hanno dichiarato che la sola uscita digitale permetterà al team di sviluppo di lavorare più a lungo e perfezionare ulteriormente il gioco.

I due esponenti dello studio finlandese spiegano che in questo modo gli sviluppatori avranno a disposizione un numero significativo di settimane aggiuntive per far sì che il prodotto finito sia all’altezza delle aspettative dei giocatori. Questo perché il gioco su disco deve essere pronto ben prima della release ufficiale, dal momento che vanno prodotti i dischi di gioco e in seguito inviati ai rivenditori di tutto il mondo, pertanto il gioco dovrebbe essere giocabile senza alcuna patch. Almeno in teoria: sappiamo tutti che molto spesso vengono pubblicate delle patch day one piuttosto importanti.

In ogni caso, l’uscita di Alan Wake 2 è fissata al 17 ottobre. L’avventura horror di Remedy ed Epic Games sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S.