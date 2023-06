Bloodhound: l'FPS horror in arrivo a breve

Bloodhound, sviluppato dal team polacco Kruger & Flint Productions, arriverà su PC il prossimo 18 luglio. La demo, pubblicata nel mese di marzo scorso, ha presentato le prime caratteristiche interessanti del prodotto in ogni sua sfumatura, abbracciando di conseguenza lo stile tipico degli FPS anni ’90 che tanto hanno avuto successo, diventando fondamentali per l’intero panorama videoludico anche grazie al successo di opere come Doom e Quake.









“Ci auguriamo che siate pronti per un incontro esplosivo con le forze del male, perché Bloodhound non perderà tempo a lanciare i giocatori in un gameplay FPS iperveloce e sanguinoso“, ha raccontato Rafal “Flint” Krzeminski, CEO di Kruger & Flint Productions. “Dopo un prologo costruttivo e di successo, è quasi giunto il momento di entrare nel vivo! Riuscirete a sopravvivere alle battaglie intrise di sangue e ad abbracciare la vera essenza di essere il guardiano dell’inferno in persona?”

Pronti a unirvi a questo concentrato di follia, adrenalina e divertimento? Per provare il prologo, seguite questo link. Il titolo, inoltre, non nasconde le sue ispirazioni maggiore, esaltandole in modo ironico ma, al contempo, come farebbero gli FPS più iconici del panorama videoludico in ogni sfumatura. C’è da aspettare poco per mettere le mani su un progetto che potrebbe risultare interessante.