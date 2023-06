Red Dead Redemption avvistato in Corea del Sud

L’ente di classificazione dei videogiochi della Corea del Sud ha registrato Red Dead Redemption sul suo sito. Si tratta di una nuova classificazione per il videogioco di Rockstar Games, lasciando intendere che lo studio stia per pubblicare nuovamente il titolo open world classe 2010.

Pubblicato originariamente sulle sole PS3 e Xbox 360, Red Dead Redemption non approdò mai su PC né sulle console della generazione successiva. È quindi possibile che Rockstar Games stia lavorando a una versione rimasterizzata del videogioco western, ma per il momento non è stato annunciato nulla in via ufficiale.