World of Warcraft: ecco il perfezionamento Evocatore Specializzazione

World of Warcraft, che si aggiorna con Fratture del Tempo, è ormai una sicurezza per tanti giocatori da molti anni a questa parte. La sua storia, infatti, ancora oggi dà modo di interfacciarsi con la produzione di Blizzard in modo unico e approfondito. Da poco, infatti, è stata annunciata la nuova specializzazione all’interno di questo immenso universo in continua espansione. “Nel mondo in costante evoluzione di World of Warcraft, arriva una nuova specializzazione: l’Evocatore Fortificazione. Questa terza specializzazione per la classe dell’Evocatore, introdotta con il lancio dell’ultima espansione di WoW, Dragonflight, rappresenta una svolta per il ruolo degli assaltatori, perché si concentra su una modalità di gioco di supporto. Graham Berger, progettista di gioco senior, ci racconta l’ispirazione alla base di questa specializzazione, la sua meccanica distintiva e il suo impatto sulle dinamiche di gruppo, sia in PvA che in PvP.

La specializzazione Fortificazione per l’Evocatore introduce uno stile di gioco innovativo, che potenzia gli alleati e abbraccia il potere della magia dei draghi. Dal fornire benefici ai compagni di gruppo allo scatenare incantesimi devastanti, gli Evocatori Fortificazione portano gli assaltatori in una nuova dimensione. Affrontando l’aggiornamento ai contenuti di Fratture nel Tempo, i giocatori e le giocatrici scopriranno i misteri della magia dei Draghi Neri e giocheranno un ruolo vitale nella prosecuzione della storia di Dragonflight“. Insomma, ormai World of Warcraft arriva ad avere un nuovo contenuto esclusivo che mette in chiaro nuove e innegabili potenzialità, oltre ad approcci che vanno ormai sempre più a fondo ad esplorare nuove sfumature di un universo godibile, incredibile e che ha sempre qualcosa da raccontare, specie nella sua lore ormai significativa e particolareggiata. Da provare assolutamente per comprendere le migliorie al suo interno e le tante novità che potrebbe contenere, soprattutto adatto per gli appassionati di sempre, i neofiti e non solo.