Sony: un errore rivela i costi di alcune esclusive PlayStation

Tra le carte depositate nel procedimento tra la FTC e Microsoft circa l’acquisizione di Activision Blizzard King è spuntato un documento di Sony che presenta i costi di un paio di esclusive PlayStation. In teoria questo documento presenta le cifre coperte da un evidenziatore nero, tuttavia la scarsa qualità del pennarello permette di leggere più o meno chiaramente le parti oscurate.

Stando a quanto riportato da The Verge, infatti, nel documento sarebbe scritto che Horizon Forbidden West è costato 212 milioni di dollari per un ciclo di produzione durato 5 anni. Il videogioco del team olandese è stato sviluppato da circa 300 persone. Un’altra esclusiva di rilievo, The Last of Us: Parte II, è invece costata 220 milioni di dollari. Al progetto di Naughty Dog hanno partecipato circa 200 sviluppatori.

Il documento ha inoltre rivelato che Call of Duty ha portato a Sony ricavi pari a 800 milioni di dollari nel solo 2021 e nei soli Stati Uniti d’America. La cifra cresce a 1,5 miliardi di dollari se si considera l’intero pianeta, dimostrando così l’importanza strategica dello sparatutto di Activision.