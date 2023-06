Western Digital presenta l'SSD WD Blue SN580 NVMe

Western Digital ha presentato la nuova unità SSD WD Blue SN580 NVMe. Si tratta di un dispositivo flash interno NVMe PCIe Gen 4.0 che si rivolge a tutti i creativi e ai professionisti che vogliono aggiornare i loro PC attuali o migliorarne le performance con una struttura personalizzata.

“Con il crescere della complessità dei flussi di lavoro dei creator, che spesso utilizzano applicazioni pesanti e risorse multimediali di grandi dimensioni come i video 4K, cresce anche la possibilità di sentirsi frustrati dai lunghi tempi di caricamento“, ha dichiarato Eric Spanneut, vice president of client and enterprise SSDs di Western Digital. “La nuova unità WD Blue SN580 NVMe SSD aumenta la produttività, in modo che i professionisti e i creatori di contenuti possano concentrarsi sulla realizzazione dei propri progetti creativi senza dover attendere a lungo il trasferimento dei file o il caricamento dei programmi“.

Le caratteristiche principali della nuova unità WD Blue SN580 NVMe includono:

NVMe PCIe Gen 4.0 : aumenta la produttività e il multitasking tra progetti con flussi di lavoro ampi e complessi, grazie alla maggiore reattività delle applicazioni e ai tempi di avvio con velocità di lettura e scrittura fino a 4.150 MB/s (modelli da 1TB e 2TB).

: aumenta la produttività e il multitasking tra progetti con flussi di lavoro ampi e complessi, grazie alla maggiore reattività delle applicazioni e ai tempi di avvio con velocità di lettura e scrittura fino a 4.150 MB/s (modelli da 1TB e 2TB). Tecnologia nCache 4.0 : consente di copiare con estrema rapidità file e risorse multimediali di grandi dimensioni, grazie alle elevate prestazioni di scrittura e alla cache ibrida SLC per un flusso di lavoro ottimizzato per i creatori.

: consente di copiare con estrema rapidità file e risorse multimediali di grandi dimensioni, grazie alle elevate prestazioni di scrittura e alla cache ibrida SLC per un flusso di lavoro ottimizzato per i creatori. Design elegante : fino a 2 TB di spazio di archiviazione in un sottile fattore di forma M.2 2280 per l’archiviazione affidabile di applicazioni, dati e contenuti multimediali, tra cui foto, video 4K e musica.

: fino a 2 TB di spazio di archiviazione in un sottile fattore di forma M.2 2280 per l’archiviazione affidabile di applicazioni, dati e contenuti multimediali, tra cui foto, video 4K e musica. Affidabilità : la tranquillità è assicurata dalla garanzia limitata di 5 anni di Western Digital e da una capacità fino a 900TBW (modello da 2TB).

: la tranquillità è assicurata dalla garanzia limitata di 5 anni di Western Digital e da una capacità fino a 900TBW (modello da 2TB). Requisiti di basso consumo: creazione di contenuti senza interruzioni fuori casa o quando si è in viaggio, grazie all’archiviazione senza DRAM e a basso consumo, che consente di massimizzare la durata della batteria del portatile.

L’unità SSD WD Blue SN580 NVMe è già disponibile per l’acquisto sul Western Digital Store e presso un gruppo selezionato di retailer, e-tailer, rivenditori e system integrator, con una garanzia limitata di 5 anni. L’unità è disponibile nelle capacità da 250GB fino a 2TB con un prezzo di vendita suggerito che parte da € 62,99.