Baldur's Gate 3 uscirà in anticipo su PC

Baldur’s Gate 3, sviluppato da Larian Studios, uscirà in anticipo su PC il prossimo 3 Agosto, un mese prima rispetto alla pubblicazione su PlayStation 5, fissata per il 6 Settembre. In un aggiornamento dedicato all’opera, il team ha inoltre stilato una notevole lista di aggiunte previste per il futuro, che potrebbero ingolosire parecchio i fan di lunghissima data.









Larian ha stilato questa lista per mettere in risalto le dimensioni di Baldur’s Gate 3, presentando una quantità di dialoghi superiore ai tre volumi de Il Signore degli Anelli sommati fra loro, specificando che la sceneggiatura di Baldur’s Gate 3 contienepiù di due milioni di parole, con oltre centosettanta ore di filmati, due volte la lunghezza di ogni stagione dell’intera saga di Game of Thrones. Ben sette personaggi giocabili, ognuno con la propria storia, personalità, desideri e obiettivi, oltre a un superbo sistema di creazione del personaggio con opzioni di personalizzazione, unidici classi giocabili e trentuno sotto razze con diverse tipologie di corpo, dodici classi e quarantasei sottoclassi, nonché innumerevoli ore di gioco.