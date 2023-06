Annapurna Interactive annuncia Blade Runner 2033: Labyrinth

Annapurna Interactive ha presentato Blade Runner 2033: Labyrinth, una nuova avventura cyberpunk ispirata all’universo cinematografico creato da Ridley Scott, a sua volta basato su Il Cacciatore di Android di Philip K. Dick.









Ambientato tra gli eventi del primo film e della più recente pellicola diretta da Denis Villeneuve, Blade Runner 2033: Labyrinth mette i giocatori nei panni di un cacciatore di replicanti in un mondo dove non ci sono più replicanti da cacciare. I dettagli, a dire il vero, non sono tantissimi: sappiamo solamente che il gioco offrirà un mix di esplorazione, avventura e risoluzione di enigmi. Annapurna promette di fornire ulteriori informazioni nei prossimi mesi.

Il gioco uscirà prossimamente su PC (via Steam) e console, sebbene non si conoscano ancora le piattaforme specifiche.