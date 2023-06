Svelato Lushfoil Photography Sim, per gli amanti della fotografia

Appassionati di fotografia, anche di quella virtuale, Annapurna Interactive ha pensato a voi nel presentare Lushfoil Photography Sim. Stiamo parlando di un videogioco che punta a offrire una serie di ambientazioni realistiche in cui dare libero sfogo alla propria creatività fotografica.









Sviluppato dal solo Matt Newell, un fotografo australiano appassionato di escursioni nella natura, Lushfoil Photography Sim offrirà una serie di ambientazioni per permettere agli utenti di immortalare panorami e paesaggi eccezionali con una fotocamera virtuale completamente accessoriata. Ogni ambientazione includerà una serie di obiettivi gratificanti per i giocatori attenti alla prospettiva e alle inquadrature, ma anche alcuni segreti nascosti per i più pazienti e meticolosi.

La fotocamera di gioco includerà tutte le impostazioni che ci si aspetterebbe da uno strumento professionale DSLR. Vengono ricreate impostazioni come messa a fuoco automatica/manuale, flash, esposizione, contrasto, bilanciamento del bianco, apertura, scatto continuo e altre ancora, per assicurare il pieno controllo creativo della fotografia. Inoltre, il gioco fornirà una serie di strumenti per la manipolazione delle condizioni ambientali a beneficio delle foto, come l’impostazione manuale dell’inclinazione della luce e di nebbia, neve, vento e pioggia. Ci sarà anche un drone con visuale in prima persona per sfrecciare sui paesaggi e immortalare il mondo in sopraelevazione.

Realizzato con l’Unreal Engine 5, Lushfoil Photography Sim uscirà prossimamente su PC (Steam) e console.