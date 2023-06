Battlefield 2042: in arrivo il nuovo aggiornamento

Battlefield 2042, sviluppato da Digital Illusions Creative Entertainment, si aggiornerà fra una settimana su tutte le piattaforme disponibili, concentrandosi su ulteriori contenuti e miglioramenti concernenti la qualità della produzione.









Di seguito, ecco un breve riepilogo dei cambiamenti in arrivo nell’aggiornamento 5.1: accessori per le armi Vault, continuando le aggiunte dall’inizio della Stagione 5, l’M39 EMR e l’SVD riceveranno gli aggiornamenti per All-Out Warfare. Miglioramenti allo spawn delle squadre: ora, quando si tenterà di entrare su un veicolo dalla schermata di schieramento, apparirà un’indicazione che specificherò se il veicolo ha una salute residua bassa. La possibilità di comparire a piedi con il CAV-Brawler è stata limitata per evitare morti inutili dei giocatori. Inoltre, il nuovo evento arriverà a luglio, con la Legione Arkangel e la collezione di nuovi cosmetici.