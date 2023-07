Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections: ecco lo story trailer

Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections, la nuova iterazione del franchise dedicato a uno dei personaggi più iconici del mondo anime e manga, promette di essere un videogioco ben diverso dalle altre produzioni create da Namco Bandai riguardo alla creatura nata dalla matita di Masashi Kishimoto, uscita per la prima volta nel 2000.









Stando alle dichiarazioni del team, Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections sarà ambientato durante l’intero arco narrativo di Boruto, in un momento di pace e armonia raggiunta a fatica, con Naruto come nuovo Hokage del Villaggio della Foglia. Quanto può durare, però, tutta questa beatitudine? Qualcosa di inusuale accade nel mondo reale e la Quinta Guerra Mondiale dei Ninja minaccia di scoppiare. Mentre il mondo ninja è precipitato nel caos, Boruto realizza che un uomo misterioso, Merz, sta cercando di iniziare la guerra. Ricordiamo che Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections sarà disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC e Nintendo Switch nel 2023.