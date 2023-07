Street Fighter 6: in arrivo il primo battle pass

Street Fighter 6, sviluppato da Capcom, è uno dei titoli del momento e dell’intero mese di giugno. Recensito dal nostro DanHero, l’opera intende rimpinguarsi con quattro nuove aggiunte. La prima, infatti, tratta di un nuovo personaggio inedito chiamato Rashid, in arrivo prossimamente.









Già, ci vorrà ancora un po’ per sfruttarlo a dovere nel titolo di Capcom, e non si sa con precisione quando verrà effettivamente inserito nel roster degli altri personaggi. Tuttavia, il primo battle pass dell’opera includerà: cinque pezzi di equipaggiamento per l’avatar, un nuovo bordo delle foto dei personaggi, tre brani musicali, una nuova emote, dei titoli, un nuovo sfondo, cinque adesivi unici, un classico Capcom e un Hyper Dine Side Arms. Insomma, per prepararsi all’imminente arrivo di Rashid tutti si stanno preparando a dovere. Il battle pass durerà dal 4 luglio – proprio quest’oggi – fino al 24 luglio 2023, disponibile per 250 monete combattente. Ricordiamo che Street Fighter 6 è disponibile per PlayStation 5, PlayStation 4, PC e Xbox Series X|S.