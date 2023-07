Super Mario RPG: il director non tornerà per il remake

Annunciato durante il Nintendo Direct del mese scorso, Super Mario RPG ha subito destato l’interesse dei fan della Grande N. Si sta pur sempre parlando di un videogioco pubblicato nel 1996, riproposto in un’annata ottima per la casa di Kyoto considerando le sue ultime produzioni. Pur non essendo mai stato pubblicato in Europa, Super Mario RPG rappresenta una ghiotta occasione per proporlo ai fan di vecchia data e ai neofiti, reduci magari dal recente film d’animazione che ha ottenuto un notevole successo.









C’è però una brutta notizia: il director del titolo originale, Chihiro Fujioka, non verrà coinvolto nella nuova veste dell’opera, nonostante abbia speso parole positive nei confronti del remake e di Nintendo sul suo profilo Twitter. Originariamente, Fujioka lavorò a Super Mario RPG per conto di Square quando ancora non aveva raggiunto la sua autonomia di pubblicazione. In tal senso, lo store identifica solo Nintendo come editore, il che presuppone non ci sia lo zampino di Square Enix e neppure il suo coinvolgimento. Ricordiamo che Super Mario RPG uscirà il prossimo 17 novembre 2023 in esclusiva su Nintendo Swith.