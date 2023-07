Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin, a breve l'open beta

Frontier Developments ha annunciato che questo weekend si terrà una open beta di Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin sia su PC che su console, dunque anche su PS5 e Xbox Series X|S.

La sessione di prova partirà il 7 luglio alle 12:00 per concludersi il successivo 11 luglio alle 00:59. Questa prima open beta delle due previste prima dell’uscita del gioco permetterà di giocare dalla parte dei Figli Eterni della Tempesta oppure degli Orruk Krudelazzi in partite multiplayer 1vs1. Gli sviluppatori spiegano che questo test avrà da un lato lo scopo di mettere sotto stress l’infrastruttura online così da testarne la stabilità, dall’altro servirà a raccogliere il feedback dei giocatori sul bilanciamento delle due fazioni giocabili durante l’open beta.

Per partecipare all’open beta di Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin su PC basterà scaricare il client dalla pagina Steam, mentre i giocatori console dovranno cercare il software sugli store digitali delle relative piattaforme.