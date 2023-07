Square Enix ha cancellato Just Cause Mobile, lo spin-off per dispositivi iOS e Android della serie targata Avalanche Studios.

La conferma è arrivata dalla brand leader Anne-Lou Grosbois-Favreau, che si occupa proprio di questo franchise. Intervenendo sulle colonne di VGC ha dichiarato che lo sviluppo è stato interrotto e il videogioco è stato rimosso dagli store.

Annunciato alla fine del 2020, Just Cause Mobile è stato pubblicato in accesso anticipato in alcuni paesi del mondo. Evidentemente l’accoglienza che il pubblico ha riservato al titolo in questione non è stata tale da giustificare il proseguimento dei lavori.