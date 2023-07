Xbox GamePass: ecco i videogiochi di luglio

Xbox GamePass, che nel mese di giugno ha visto aggiungersi opere come Dordogne, si prepara a luglio mostrando le nuove aggiunte del catalogo, pronte a rimpinguarlo a dovere con nuove produzioni che coinvolgono opere indipendenti e blasonate.

Proprio oggi, infatti, al servizio si aggiunge Grand Theft Auto V, la quinta iterazione della celeberrima saga di Rockstar Games. Il 6 giugno, invece, McPixel 3, una produzione sviluppata da Sow Sosowski e pubblicata da Devolver Digital. L’11 luglio sarà il tempo di Common’Hood e di Insurgency: Sandstorm su Xbox GamePass PC, mentre il 24 arriverà Exoprimal e il 18 luglio saranno inseriti The Cave e Techtonica come game preview su console e PC. A lasciare il servizio, invece, saranno Exo One, Paw Patrol The Movie: Adventure City Calls e Spelunky 2.