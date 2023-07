Disgaea 7: Vows of the Virtueless: disponibile il nuovo trailer

Disgaea 7: Vows of the Virtueless, la nuova epica avventura SRPG sviluppata e pubblicata da NIS America, promette grosse novità e ulteriori suggestioni per far vivere delle emozionanti avventure ai giocatori all’interno dell’Accademia in tutte le sue sfumature.









Questa nuova, esaustiva e particolareggiata spiegazione è dedicata all’Item Reincarnation, utile soprattutto per prepararsi alle lezioni all’interno dell’Accademia. Anche se tornare a scuola non è mai bello e potrebbe per qualcuno essere noioso, Disgaea 7: Vows of the Virtueless è intenzionata a proporre un’avventura diversificata e intensa così che i giocatori possano entrare all’interno di un contesto realmente inedito. A volte non resta altro che preparare gli appunti, affinare la penna e sistemare i libri a dovere per affrontare cosa si ha di fronte in maniera tale che sia tutto pronto per affrontare situazioni di ogni genere. Entrare all’interno di un’accademia potrebbe essere ansiogeno per molti, ma non significa che sia totalmente negativo.