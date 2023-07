Etrom: ecco il ritorno di un classico italiano

Age of Games rivela l’imminente arrivo di Etrom – 20th Anniversary Edition nel novembre 2023, segnando il ritorno di una straordinaria avventura dark techno-fantasy italiana, lanciata per la prima volta nel 2003, da un piccolo studio indipendente pugliese, già visionario rispetto ai prospetti nazionali degli sviluppatori di videogiochi nostrani.









Sin dalla sua prima uscita nel 2003, Etrom è stato acclamato come un innovativo gioco di ruolo d’azione punta e clicca, che all’inizio degli anni 2000 era visto come una sfida al dominio dei grandi studi AAA. Sviluppato da un gruppo di audaci giovani sognatori del sud Italia, questo ambizioso progetto fondeva tecnologie letali, artefatti mistici e dimensioni parallele in una narrazione accattivante. Il viaggio di Etrom è iniziato con la creazione di un motore proprietario, che rende questa uscita uno straordinario manufatto di archeologia videoludica indipendente di inizio millennio. Ricordiamo che Etrom è in arrivo su PC il prossimo novembre 2023.