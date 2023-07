Dredge si aggiorna con la modalità foto

Dredge, sviluppato da Black Salt Games e pubblicato da Team17, è di sicuro una delle produzioni più iconiche di questi primi mesi del 2023. Come sottolineato dal nostro Alessandro Alosi nella sua recensione dedicata, Dredge è un miscuglio fra Lovecraft e una simulazione di pesca ottimamente proposta ai giocatori che va ben oltre l’amo, costringendo il giocatore a vedersela con delle creature abiette provenienti dalle fantasie più brutali della letteratura, e non solo.









Aggiornandosi con un’implementazione che può solo fare piacere a chi non può fare a meno di fotografare scenari inediti e tanto altro. I contenuti, tuttavia, non finiscono: l’oceano di Dredge è infatti colmo di misteri e creature che potrebbero ricordare ai giocatori indipendenti ulteriori avventure pescherecce, e Black Salt Games ha voluto esagerare presentando ulteriori mostri, eventi faunistici imprevedibili e la modalità passiva, pensata per chi cerca un’avventura serafica senza rischiare di incontrare creature degli abissi pronte a tutto pur di fermarlo e fargli passare dei letali quindici secondi fino al game over e al relativo annegamento, inevitabile in queste oscure acque.