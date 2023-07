EA Sports FC 24: un leak svela il possibile calciatore di copertina

Il calciatore di copertina di EA Sports FC 24 è il protagonista di un nuovo leak, questa volta fatto trapelare dall’affidabile billbil-kun di Dealabs. Secondo quanto rivelato dal leaker francese, sulle copertine del videogioco di calcio troveremo Erling Haaland, il fuoriclasse norvegese in forze ai campioni d’Europa del Manchester City.

Non è tutto giacché il leaker fa sapere che per i prezzi della versione PC pare sia previsto un aumento. L’edizione Standard dovrebbe costare € 69,99, mentre la Ultimate Edition potrebbe costare € 99,99, con un aumento di € 10 per la Ultimate rispetto al prezzo della medesima edizione degli ultimi FIFA.

Per finire, la presentazione ufficiale di EA Sports FC 24 dovrebbe avvenire il prossimo 13 luglio, mentre la data di uscita sarebbe prevista per il 29 settembre.