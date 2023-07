Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruins: è ora disponibile l'Open Beta

Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruins, sviluppato da Frontier Devolpments, propone l’Open Beta su PC, Xbox Series X|S e PlayStation 5 da quest’oggi fino al prossimo 10 luglio, coinvolgendo le prime due fazioni dell’opera, ovvero gli Stormclast Eternals e gli Orruk Kruleboyz, con lo scopo di esaltare le caratteristiche di entrambe.









All’interno dell’Open Beta saranno presenti dei brutali Annihilators e dei Procuratori alati degli Stormcast Eternals, come il goffo Marshcrawla Sloggoth di Orruk Kruleboyz fino alle folle di Hobgrot Slittaz, il tutto per mostrare l’autenticità al centro dell’approccio di Frontier Developments, concentrata ad adattare questo universo al genere RTS. Su PC, inoltre, sarà necessario accedere al seguente link per provare l’Open Beta, mentre su console, invece, basterà scaricarla dagli store dedicati delle piattaforme. Ancora non è stata annunciata una precisa finestra di lancio.