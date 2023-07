Saints Row, sviluppato da Voilition e pubblicato da Deep Silver, s’infoltisce con il nuovo contenuto aggiuntivo “Doc Ketchum’s Murder Circus” e con l’aggiornamento che propone la nuova modalità orde. Il DLC a pagamento aveva già fatto parlare di sé con Saints Row: The Heist & The Hazardous, pubblicato con un’altra implementazione intitolata Sunshine Springs.









New Birmingham Island è l’inquietante versione da circo di Doc del Boot Hill District. L’area rinnovata, infatti, è disponibile per tutti i giocatori e include una nuova modalità Cheat App e ulteriori miglioramenti e correzioni dell’opera di Voilition. Il team ci tiene a sottolineare che l‘aggiornamento gratuito Boot Hill, lanciato a giugno, è disponibile per tutti i giocatori, includendo un rinnovamento visivo dell’omonimo distretto con nuovi elementi da scoprire, dei nuovi cosmetici e degli oggetti come Pony Tail e Doc’s Medicine Cart Horse, oltre che dei miglioramenti per quanto concerne le missioni, le imprese criminali, le Side Hustles e le abilità. Insomma, è come il Jurassik Park: non si bada a spese.