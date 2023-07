NBA 2K24 annunciato con data d'uscita

La nuova esperienza sportiva dedicata alla pallacanestro e targata 2K, NBA 2K24, è stata annunciata nella giornata odierna e uscirà su tutte le piattaforme il prossimo 8 settembre, proprio in concomitanza con l’inizio dell’imminente stagione di NBA.









Come avrete certamente notato in copertina, il volto di questa nuova iterazione della serie sarà il compianto Kobe Bryant. Al suo interno, inoltre, sono previste delle novità interessanti fra cui il crossplay, la modalità di gioco Mamba Moments, che è dedicata al campione, ma soprattutto un salto notevole in termini di grafica e tecnologia, come ha specificato il team di sviluppo californiano. Inoltre, la serie NBA 2K festeggia i 25 anni con una nuova ed esclusiva Anniversary Edition ricca di contenuti e ricompense, tra cui un abbonamento di 12 mesi a NBA League Pass e un bonus preordine per la Summer League a tempo limitato.