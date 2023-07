Ruinarch sbarcherà su console

Ruinarch, l’esperienza simulativa sviluppata da Maccima Games, è ispirata direttamente alle opere in cui impersonare il cattivo arricchisce di gran lunga il contesto e ne impreziosisce le sfumature. A seguito dell’uscita dall’Early Access su Steam, il team si sta dedicando anima e corpo per ai relativi porting delle versioni Xbox, PlayStation e Nintendo Switch.









Un mondo procedurale da scoprire, un malvagio che vuole il dominio del mondo e molto altro. Ispirato a opere come Rimworld e Dwarf Fortress, Ruinarch si concentra totalmente sulla storia e sui disastri che il giocatore può diffondere attraverso la malignità, scatenando eserciti di creature dell’incubo e condannando questo universo fantasy a lungo supplizio. Il videogioco, oltre a offrire un ottimo quantitativo di ore, propone molte ore al suo interno, tanta angoscia e del sano umorismo, ché non fa mai male in opere dove il dominio del mondo muove mari e monti.